Incidente sulla Palermo-Mazara, auto si ribalta in autostrada: due feriti

Incidente intorno alle 17 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara. Un'auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata poco prima dello svincolo di Montelepre. Il mezzo, una Panda blu, viaggiava in direzione Trapani.

Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite e sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso di Partinico dove sono entrate in codice verde. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale e l'Anas. Disagi al traffico.