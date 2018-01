Incidente sulla Palermo-Mazara, tamponamento tra 4 auto: code in autostrada

Traffico a rilento stamani sull'autostrada A29, in direzione di Palermo, per un incidente stradale. Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena dopo lo svincolo di Capaci. I conducenti sono rimasti illesi, ma i mezzi sono rimasti lungo la carreggiata con inevitabili ripercussioni sul traffico. Si sono infatti create lunghe code. Sul posto sono intervenute le squadre della polizia stradale e il personale Anas.

