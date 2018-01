Incidente a Villabate, perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: morto 45enne

Incidente mortale stamani intorno alle 7 all'imbocco dell'autostrada A19 Palermo-Catania all'altezza di Villabate. A perdere la vita è stato un uomo di 45 anni nato a Palermo ma residente a Misilmeri, Domenico Scarnà, che era alla guida di uno scooter Yamaha Majesty. L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L'impatto è stato molto violento e i medici del 118 hanno solo potuto constatare il decesso.

Secondo quanto reso noto dalla sala operativa della polizia stradale, l'uomo proveniva dalla statale 121 Palermo-Agrigento e si stava immettendo in autostrada in direzione Catania. Indossava un casco, modello "scodella", che si è frantumato nell'impatto. Non risultano coinvolti altri mezzi. Gli agenti della polstrada e gli operai dell’Anas sono sul posto per effettuare i rilievi.

