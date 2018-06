Furgone a fuoco sulla Palermo-Catania, chiuso un tratto di autostrada

Furgone a fuoco sull'autostrada Palermo Catania, intorno alle 14, all'altezza della galleria Tremonzelli. Il mezzo - un Peugeot Vitter - stava viaggiando in direzione Palermo quando è andato in fiamme. L'incidente non ha provocato nessun ferito ma ha mandato il traffico in tilt in entrambe le carreggiate. Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo.

Sul posto anche la polizia stradale che insieme al personale Anas sta provvedendo alla gestione della viabilità, con uscita allo svincolo di Tremonzelli e percorrenza delle statali 120 e 643 fino allo svincolo di Scillato.