Incidente nel Bolognese, violento scontro tra due auto: morto 32enne di Belmonte Mezzagno

Un violento incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova, all'altezza di Bentivoglio, è costato la vita ieri sera a un 32enne originario di Belmonte Mezzagno, Gianluca Bisconti.

L'uomo era alla guida di una Fiat Punto e per ragioni da chiarire si è scontrato con una Fiat 500. L'impatto è stato molto violento e il 32enne è stato sbalzato a diversi metri dalla sua vettura, finita fuori strada. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Tre viaggiavano con la vittima, la quarta è il conducente della 500. Sul posto sono intervenute le pattuglie della sottosezione della Polizia stradale di Altedo, i vigili del fuoco, e il 118.

Bisconti (foto a destra) viveva da tempo in Emilia Romagna. Non appena si è diffusa la notizia, sulle pagine social degli amici e dei residenti a Belmonte si sono però moltiplicati i messaggi di cordoglio.

"Addolorato dalla tua prematura scomparsa in questo tragico incidente che ti ha portato via - scrive un amico, che posta una foto della vittima tra alcuni scooter - voglio ricordarti così con la nostra passione delle moto tra le tue mani, quella passione che ci ha fatto trascorrere tantissimo tempo assieme nei nostri vecchi tempi, quante serate a provare e riprovare con questi mezzi e tu con la tua battuta: 'Stravaca'! Funziona! Funziona! Le serate a giocare a carte nei magazzini per non parlare dei tanti tantissimi guai che combinavamo in comitiva assieme a tutti gli altri, un altro pezzo della storia di Belmonte Mezzagno volato via... "

"Sconvolti dalla notizia - si legge in un post della pagina Belmonte: fede e tradizioni - ci uniamo al dolore della famiglia per la tragica scomparsa in modo così inaspettato".