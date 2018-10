Via Catania, auto sfonda la vetrina di una farmacia

Auto sfonda la vetrina di una farmacia. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Catania, dove una Fiat 600 è finita contro il punto vendita Maymone che si trova all'angolo con via Giacomo Cusmano. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili urbani e un'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi alla proprietaria dell'utilitaria. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Al momento dell'incidente, fortunatamente, non c'erano passanti sul marciapiede.