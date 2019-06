Incidenti stradali Libertà / Piazza Matteo Maria Boiardo

Terminal Notarbartolo, auto sfonda barriere del tram: un ferito lieve

Si tratta di un 47enne alla guida di una Citroen C2: forse un colpo di sonno la causa dell'incidente avvenuto stamattina attorno alle 4 in piazza Matteo Boiardo. L'uomo, trasportato a Villa Sofia in condizioni non gravi, sarebbe già stato dimesso