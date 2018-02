Si ribalta con l'auto in via Messina Marine, paura per un automobilista

Rocambolesco incidente in via Messina Marine. Intorno alle 15 di oggi un automobilista che si trovava a bordo della sua Fiat Punto grigia ha perso il controllo, all'altezza del civico 725, e si è ribaltato. Per lui solo tanta paura e nessuna conseguenza fisica. Lunghe code all'altezza del bar del Bivio. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale impegnati a effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica.

Un altro incidente è avvenuto stamattina allo svincolo per via Giafar. Una donna che si trovava al volante della sua Smart avrebbe sbandato per poi terminare la sua corsa contro il guardrail. Per lei è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che l'ha portata al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Nella notte, invece, il tragico schianto che è costato la vita a un ragazzo di 16 anni.