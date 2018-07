Incidenti stradali Libertà / Viale Boris Giuliano

Incidente nella zona di Villa Sperlinga, auto si ribalta e finisce sul marciapiedi: due feriti

Scontro tra due mezzi all'incrocio tra via Boris Giuliano e via Principe di Paternò. Ad avere la peggio gli occupanti di un'utilitaria bianca che sono stati portati in ospedale. Sul posto la polizia municipale, il 118 e i vigili del fuoco