Favorita, ragazza si ribalta con l'auto: traffico in tilt

Tre autobus e un pullman turistico incolonnati per un’auto ribaltata in Favorita. Traffico in tilt in viale Margherita di Savoia dove la conducente di una Fiat Panda di colore grigio avrebbe perso il controllo cappottando all’altezza di via Deianira. La circolazione è stata limitata a mezza carreggiata con i vigili impegnati a occuparsi della viabilità.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza alla guida dell’auto - di cui non si conoscono le generalità - avrebbe sbandato colpendo il marciapiedi e un palo della segnaletica che si è piegato, trasformandosi in una pericolosa “rampa”. Pochi minuti dopo l’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato l’automobilista al Trauma center di Villa Sofia.

I primi accertamenti in ospedale avrebbero escluso gravi conseguenze. Sul posto anche una pattuglia dell’infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi. Sull’asfalto non si notano chiari segni di frenata e al momento non risultano esserci altri mezzi coinvolti.