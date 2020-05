Incidente in Favorita, donna perde il controllo e si ribalta con il Suv

Perde il controllo dell'auto e cappotta in Favorita. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in viale Margherita di Savoia, all'altezza di viale Venere. A restare ferita una donna di 44 anni che si trovava da sola a bordo della sua Toyota Rav4. Per cause ancora da accertare la sua auto si è ribaltata, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada. Sul posto anche la polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno portato l'automobilista a Villa Sofia. Nonostante il violento impatto i medici hanno escluso gravi conseguenze per la donna, medicata e dimessa poco dopo.

