Incidente sulla Palermo-Mazara, perde il controllo dell’auto e si ribalta

Perde il controllo, si schianta contro il guardrail e si ribalta con l’auto. Ancora un incidente sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, all'altezza di Tommaso Natale in direzione Palermo. E' successo intorno alle 1.30 della scorsa notte, all’uscita della seconda galleria. Alla guida del mezzo, una Renault Captur, c'era un uomo di 58 anni. Con lui in auto anche una donna (anche lei 58 anni).

"I due sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all'ospedale di Villa Sofia ma non sarebbero in condizioni gravi", hanno spiegato dalla polizia stradale. Sul posto (l'incidente è avvenuto al chilometro 1+250 della Palermo-Mazara) sono intervenuti - oltre alla Polstrada e i sanitari del 118 - anche l'Anas. Notevoli le conseguenze per il traffico: si sono infatti verificati rallentamenti e con lunghe code in autostrada.

