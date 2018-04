Paura al Foro Italico, perde il controllo dell'auto e finisce sul marciapiede: 4 feriti

Attimi di paura questo pomeriggio al Foro Italico. Un automobilista ha perso il controllo della sua auto - una Seat Cordoba grigia - ed è finito sul marciapiede travolgendo tre persone. Pesante il bilancio: in quattro, compreso l'uomo al volante, sono rimasti feriti.

Il più grave un sessantenne (A.S.), che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Civico in codice rosso: ha riportato la frattura di entrambe le gambe, per lui prognosi riservata. Mentre altri due persone sono state trasportate al Buccheri La Ferla dove sono entrati in codice verde: si tratta di un pedone e del conducente di uno scooter che si trovava fermo nello slargo. Nello stesso ospedale anche il conducente dell'auto, un uomo di 56 anni (S.S. le iniziali).

L'incidente è avvenuto intorno alle 18,30 nella carreggiata in direzione porto all'altezza di via Lincoln. Terrore per le persone che in quel momento affollavano il prato, tra cui diversi bambini. L'auto infatti si è fermata dopo aver colpito le cosiddette "principesse" che delimitano l'area verde. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche diverse volanti della polizia e i vigili urbani. Toccherà a loro stabilire le cause dell'incidente. Tra le ipotesi c'è anche quella che l'automobilista possa essere stato colpito da un malore.