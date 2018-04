Incidente in via Ugo La Malfa, travolge scooter e scappa: ferito un 26enne

Travolge uno scooter e fa perdere le proprie tracce. Incidente alle 21,45 di ieri sera in via Ugo La Malfa dove un 26enne, che viaggiava a bordo del suo scooter, è stato investito dal conducente di un’auto che dopo l’impatto è scappato lasciando il giovane L.D.R. a terra. Sul posto la polizia municipale e un’ambulanza.

Secondo una prima ricostruzione il conducente, che si trovava in sella al suo Piaggio Liberty, è stato travolto da un’auto proveniente da via Ettore Majorana. I sanitari del 118, dopo le prime cure, hanno portato il ferito al Trauma center di Villa Sofia dov’è entrato in codice rosso per un delicato trauma addominale. Indagini dell’Infortunistica in corso, al vaglio le immagini di alcune telecamere.

Un episodio simile si è verificato a Borgo Vecchio lo scorso 13 febbraio. Ad avere la peggio in quel caso è stata una ragazza di 29 anni che si trovava nel sedile destinato al passeggero di una Mini Cooper One. A causare l’incidente sarebbe stato il conducente di uno scooter che dopo l'impatto si è allontanato a gran velocità facendo perdere le proprie tracce.