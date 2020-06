La morte di "Ago" in viale Regione Siciliana, indagata l'automobilista che lo ha investito

L'inchiesta per la morte di Agostino Cardovino, falciato a 17 anni nella notte del 21 giugno in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Perpignano, non è più a carico di ignoti: è stata infatti iscritta nel registro degli indagati la ragazza che guidava la Dacia rossa che ha investito il giovane. Un atto dovuto, anche per eseguire una serie di accertamenti utili a ricostruire la dinamica del tragico incidente. L'ipotesi di reato è l'omicidio stradale.

Il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Giulia Beux stanno coordinando le indagini della polizia municipale. Per capire cosa sia accaduto quella maledetta notte saranno fondamentali le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in quella zona della città.

Secondo una prima ricostruzione, tutta da verificare, "Ago" (così veniva chiamato il diciassettenne) avrebbe attraversato la strada all'altezza di un semaforo a chiamata. La Dacia guidata dalla ragazza, a bordo della quale c'erano altre due persone, lo ha travolto intorno alle 3.45. Le immagini delle telecamere potrebbero permettere di accertare se la vittima abbia attraversato sulle strisce e chi, tra il pedone e l'automobilista, non abbia eventualmente rispettato il semaforo rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I ragazzi sulla macchina si erano fermati dopo l'impatto ed avevano soccorso Cardovino, per il quale però non c'era stato nulla da fare. La sua morte ha suscitato un'immensa commozione nel quartiere della Noce.