Ubriaco, si ribalta con la Lancia Y: poliziotto lo soccorre e trova droga dentro al pollo

Viene soccorso dopo un incidente stradale e scoprono che nella sua auto c'era droga dentro a un pollo allo spiedo. Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e guida in stato di ebbrezza: la polizia ha arrestato un 39enne residente a Santa Flavia (G.C. le sue iniziali). E' successo tutto a ora di cena, lunedì sera, intorno alle 20.30. Un agente in servizio alla questura di Palermo, percorrendo la litoranea che collega Santa Flavia ad Aspra, ha notato sul margine della strada una Lancia Y ribaltata.

"Sceso immediatamente dal mezzo, il poliziotto - spiegano dalla questura - si è immediatamente prodigato per prestare soccorso al conducente della vettura rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. L’uomo, una volta fuori dal mezzo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha rifiutato qualsiasi aiuto e si è avvicinato alla sua vettura ancora capovolta, cercando goffamente di rimetterla nella giusta posizione con il solo uso delle braccia. L’agente, a quel punto, anche in considerazione del comportamento sconclusionato del 39enne, assicuratosi che fosse fisicamente illeso, ha sollecitato l’intervento di una volante della polizia e dei sanitari del 118 per procedere a un controllo più accurato".

Sono quindi arrivate una pattuglia del commissariato di Bagheria e un carro attrezzi per rimettere l’auto nella sua posizione naturale. "A quel punto - dicono dalla polizia - il 39enne con una mossa repentina si è precipitato nell’abitacolo della sua auto tentando di recuperare qualcosa dal suo interno mentre ancora erano in corso le operazioni del carro attrezzi. I poliziotti, insospettiti da questo atteggiamento, hanno fatto scattare il controllo. E sulla pedaliera era nascosto infatti un involucro in cellophane contenente marijuana. Da un più attento ed approfondito controllo è arrivata un’altra singolare scoperta, ovvero un altro involucro in cellophane contenente quattro buste di marijuana nascoste dentro un pollo allo spiedo, a sua volta "chiuso" in una vaschetta di plastica".

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti hanno inoltre provveduto ad effettuare l’alcoltest, il cui esito ha dato un valore alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Il 39enne è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza: è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell'auto.

Anche la droga trovata - in totale circa 70 grammi - è stata sequestrata. L’arresto in sede di giudizio è stato convalidato: l’uomo ha patteggiato una condanna a un anno di reclusione (pena sospesa).