Travolto da uno slittino mentre gioca col figlio, la moglie: "Aiutateci a trovare il pirata della neve"

Cercasi "pirata della neve". A distanza di pochi giorni dal grave incidente avvenuto a Piano Battaglia nel quale un 44enne è rimasto ferito dopo essere stato travolto da uno slittino che viaggiava a tutta velocità, arriva un appello. "Ho bisogno del vostro aiuto per rintracciare il ragazzo che dopo aver travolto mio marito è scappato", dice a PalermoToday la moglie del ferito, un 44enne di Ficarazzi.

I fatti sono avvenuti domenica scorsa, intorno alle 12.30. L'uomo - D.G. le sue iniziali - mentre giocava con il figlio piccolo su un pendio innevato era stato travolto da uno slittino arrivato a forte velocità, complice la superficie ghiacciata. Un impatto terrificante che ha fatto "volare" il 44enne, poi caduto rovinosamente a terra. Le conseguenze? Un trauma cranico, escoriazioni al viso e la sospetta lussazione della spalla sinistra. Subito assistito dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano il ficarazzese era stato portato al pronto soccorso.

Le sue condizioni erano apparse subito preoccupanti: oltre al forte dolore alla spalla sinistra, infatti, l'uomo era stato colto anche da amnesia dichiarando di non ricordare come fosse finito a terra. Dopo l'incidente gli amici del 44enne avevano chiamato il numero unico di emergenza 112: era stato poi attivato l'intervento della squadra del Soccorso Alpino in servizio. I tecnici a bordo del “gatto delle nevi” avevano quindi caricato il ferito sulla barella per poi portarlo alla guardia medica dove, dopo una prima visita, era stato disposto il suo trasferimento all'ospedale di Petralia Sottana con l'autoambulanza del 118.

"Chi l'ha investito invece si è invece dileguato - racconta adesso la moglie a PalermoToday -. Mio marito è svenuto subito, adesso sta ancora malissimo. Ho bisogno del vostro aiuto per rintracciare il ragazzo che è scappato. Se qualcuno ha fatto qualche video ed ha ripreso l'accaduto magari potrebbe esserci di grande aiuto".