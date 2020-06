Trappeto, precipita col parapendio vicino ai binari del treno: morto 49enne

Tragico incidente con il parapendio a Trappeto. Un 49enne, Sandro Inghilleri, è morto dopo essere precipitato ieri pomeriggio vicino alla linea ferroviaria. L'uomo, originario di Partinico, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al Trauma Center di Villa Sofia dov'è deceduto questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione il 49enne era in volo sopra Trappeto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua vela. Una caduta violenta, probabilmente dovuta al forte vento, alla quale hanno assistito diverse persone. Tra queste un militare del reggimento logistico Aosta di Palermo che è intervenuto allertando immediatamente i soccorsi.

Inghilleri, esperto nel volo libero con il parapendio, è stato portato d'urgenza nell'ospedale palermitano dove i medici hanno riscontrato diversi traumi. Le sue condizioni erano apparse molto gravi già in un primo momento ma durante la notte la situazione è precipitata. Sull'episodio indagano i carabinieri che dovranno chiarire se l'incidente sia stato dovuto a un'errata manovra o alle condizioni meteo.

(Nel video in basso, inviato da un lettore, il volo di Inghilleri prima della caduta)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.