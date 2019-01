Geraci, operaio rimane incastrato in un macchinario e perde metà braccio

Incidente sul lavoro in un impianto di biogas a Geraci Siculo. Un operaio è rimasto ferito ad un braccio mentre lavorava con un separatore, un macchinario utilizzato per dividere il concime liquido da quello solido. E' accaduto stamattina: l'uomo, un quarantenne impiegato di una ditta privata, ha perso metà braccio.

A lanciare l’allarme gli altri lavoratori che si trovavano nell’impianto in contrada San Piero. L’operaio, M.G., è stato soccorso dal personale sanitario e portato all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. Non sarebbe in pericolo di vita e i medici avrebbero già escluso l'ipotesi di amputare la restante parte del braccio tranciato dal macchinario.

I medici hanno stabilizzato le condizioni del paziente e chiuso la ferita, in attesa degli accertamenti cui verrà sottoposto nei prossimi giorni. Sull’episodio indagano i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro, cui toccherà il compito di ricostruire la dinamica e verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.