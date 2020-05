Polizzi Generosa, colpito alle gambe dalla motozappa mentre lavora la terra: morto

Tragedia nelle campagne di Polizzi Generosa. Un uomo di 81 anni, G.S., è morto ieri a causa di un incidente avvenuto mentre arava un campo con la sua motozappa, in contrada Fiumesecco. Per cause ancora da accertare la macchina agricola lo avrebbe colpito alle gambe, provocandogli alcune ferite risultate poi fatali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. A indagare sull’episodio i carabinieri della stazione locale, in contatto con il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Termini Imerese che ha disposto l’autopsia.

Un episodio simile è avvenuto lo scorso 8 maggio a Ciminna. A perdere la vita un 86enne che stava lavorando con un motocoltivatore in un terreno di Cozzo Ferrato. Anche per lui, nonostante l’intervento di un’ambulanza del 118, non c’è stato nulla da fare.