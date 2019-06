Piazza Ingastone, 27enne muore folgorato da una scarica elettrica dentro una polleria

Giovane lavoratore muore folgorato da una scarica elettrica dentro un'attività commerciale alla Zisa. Tragedia ieri sera quando un ragazzo di 27 anni, Vincenzo Ferrigno, è morto a seguito di un incidente avvenuto dentro la polleria di piazza Ingastone per cui lavorava. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e le ambulanze. Nonostante i soccorsi prestati dai sanitari del 118 e il trasporto al Civico per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava effettuando le pulizie all'interno del locale quando avrebbe toccato dei fili elettrici, forse scoperti, restando fulminato e cadendo a terra. Gli investigatori hanno ascoltato il titolare e le altre persone presenti in quel momento. L'attività commerciale è stata temporaneamente sequestrata per le indagini ed è stato chiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel per verificare l'eventuale presenza di manomissioni nell'impianto.

Ferrigno era sposato e aveva un figlio. "Un bravo ragazzo, un grande lavoratore", ripetono un po' tutti. L'episodio ha scosso le comunità della Zisa e dei Danisinni. Per le strade è calato il silenzio e si respira l'aria del lutto. Previsto per oggi, alle 18.30, un momento di preghiera durante la messa celebrata da Fra Mauro nella parrocchia di Sant'Agnese Danisinni. "Per affidare al cielo il caro Vincenzo, che il Signore consoli le lacrime espressione dell'amore", scrive il sacerdote.