Cronaca Montepellegrino / Via Dell' Arsenale

Cade dalla scala mentre lavora al cantiere di una scuola, operaio in prognosi riservata

Un lavoratore di 57 anni è stato ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia. L'episodio dentro il cantiere del futuro liceo coreutico Regina Margherita, in via dell'Arsenale. Sul posto polizia, 118 e personale dell'Ispettorato del lavoro