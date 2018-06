Cinisi, colpito da un ramo mentre lavora sulla strada provinciale: grave un operaio

Operaio colpito da un albero in testa mentre lavora sulla strada provinciale. Un cantoniere dipendente dell'ex Provincia è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione di Villa Sofia dopo l'incidente sul lavoro avvenuto a Cinisi. Il quarantenne originario di Giardinello stava effettuando insieme ad alcuni colleghi la potatura di alcuni alberi che invadevano la strada e rischiavano di costituire un pericolo per gli automobilisti.

Sembra che un ramo, si legge in una nota della Cgil, che il ramo tagliato sia caduto sulla sua testa nonostante abbia provato a schivarlo buttandosi di lato. "Ormai le carenze di risorse degli enti pubblici rendono precario non solo il lavoro ma la sicurezza degli stessi lavoratori", ha dichiarato il segretario generale della Funzione pubblica di Palermo Giovanni Cammuca.

Un incidente che riporterebbe a galla, prosegue la nota del sindacato, lo stato di difficoltà in cui versano le ex Province con poco personale, pochi mezzi e poche risorse. "Ormai siamo chiamati a fare i tappabuchi e ad affrontare le situazioni in condizioni d’emergenza, senza certezze rispetto alle attività da svolgere, i territori da proteggere e i cittadini da tutelare", ha affermato il coordinatore Rsu Fp Cgil Palermo Saverio Cipriano.