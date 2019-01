Travolto da un muletto, incidente sul lavoro a Santa Flavia: morto un operaio

Travolto da un muletto sul posto di lavoro: morto un operaio di 64 anni. E’ accaduto oggi pomeriggio in un’isola ecologica privata che si trova a Santa Flavia, sulla provinciale 87 che porta a Casteldaccia. A perdere la vita Antonino Puleo, trovato nel piazzale interno dove vengono accatastati e lavorati i rifiuti raccolti. Sul posto la polizia e i sanitari del 118 che però, nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, hanno dovuto costatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione la vittima stava lavorando quando sarebbe stata travolta da un muletto. Il resto del personale dell’isola ecologica, gestita da un’azienda di Santa Flavia, ha immediatamente contattato il 118 e la polizia. I soccorritori lo avrebbero trovato proprio vicino a un muletto.

Sul posto, in attesa del medico legale, sono intervenuti anche gli uomini dell’Ispettorato del lavoro per chiarire quanto accaduto e verificare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro. Gli agenti del commissariato Bagheria hanno proceduto all'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero servire a far luce sulla dinamica del tragico incidente.

