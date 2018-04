Tragedia a Mondello, operaio cade dal secondo piano e muore

Tragedia a Mondello dove un uomo, intorno alle 11, è deceduto a seguito della caduta da un’altezza di circa 8 metri da una palazzina che si trova in baglio Pedone, alle spalle della piazza del paese. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale.

La vittima, di 69 anni, si chiamava Emanuele Di Paola e si trovava in compagnia del figlio con il quale stava effettuando dei lavori in una vecchia palazzina a due piani. I due, però, si trovavano in punti diversi e stavano per entrare in pausa pranzo. “Ho notato una spugna finire giù sull’asfalto - racconta in lacrime il figlio ai carabinieri - e pochi istanti dopo ho alzato lo sguardo e ho visto mio padre cadere”. I vicini raccontano di aver sentito un forte rumore dovuto alla caduta, poi le urla disperate del figlio e di chi ha visto il corpo per terra.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri e altrettante della polizia municipale, impegnate a gestire il traffico e deviare le auto. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, con ogni probabilità l'uomo è deceduto sul colpo. Toccherà ai militari ricostruire la dinamica per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza. Da chiarire se il cantiere fosse stato affidato a una regolare ditta o se i due stessero provvedendo autonomamente ad effettuare i lavori di ristrutturazione.

