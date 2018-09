Incidente in mare a Mondello, giovane ferito dall'elica di un gommone

Incidente al porticciolo di Mondello, giovane resta ferito gravemente dell'elica di un gommone. Un turista israeliano di 22 anni, O.G., è stato soccorso dagli agenti della polizia municipale e dal personale del 118 che lo ha portato d'urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia: si sospetta che l'elica gli abbia reciso l'arteria femorale.

Sul gommone, affittato stamattina per un giro della costa palermitana, c'erano altri due amici connazionali. Rientrando al molo vicino piazza Mondello, due sono rimasti a bordo mentre il 22enne sarebbe sceso in acqua per agevolare l'attracco. Facendo manovra sarebbe stato colpito al torace e alla gamba provocandogli una profonda ferita alla gamba sinistra.

Fondamentale il tempestivo intervento dei vigili urbani che, in attesa del personale del 118, hanno stretto una cintura attorno alla coscia del ragazzo per evitare che perdesse ancora sangue. Sul posto anche una volante della polizia che ha scortato l'ambulanza fino all'ospedale. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti i militari della guardia costiera che hanno ascoltato il racconto dei due amici.

