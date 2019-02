Un incidente, la fuga, l'arrivo della polizia: folle notte in centro, due giovani indagati

Una folle notte in centro. Un incidente, la fuga, l'arrivo della polizia. Due giovani risultano indagati per resistenza a pubblico ufficiale. Potrebbero essere stati loro ad avere travolto, mentre erano a bordo di una Lancia Y, un ragazzo che era in sella a uno scooter nella zona della stazione centrale. I fatti sono avvenuti ieri sera tra le 21 e le 21.30. Un testimone ha chiamato la polizia che si è messa sulle tracce della Lancia.

Pochi minuti dopo nella vicina via Silvio Boccone, gli agenti hanno notato due ragazzi che corrispondevano all'identikit fornito dal testimone. I due erano a piedi e stavano scappando, mentre là vicino c'era un'auto cappottata al centro della strada che era stata appena coinvolta in un incidente. Diverse le auto (in sosta) coinvolte nello scontro.

Plausibile dunque che la macchina ribaltata fosse quella coinvolta nello schianto con lo scooter. La polizia sta indagando per fugare ogni dubbio. Il testimone che ha assistito all'incidente non è riuscito a prendere il numero di targa. Restano forti comunque i sospetti. I due giovani sono stati fermati e risultano indagati per resistenza a pubblico ufficiale. Uno di loro non voleva dare i suoi documenti, mentre l'altro è risultato sprovvisto. Alla fine sono stati portati entrambi in questura per accertamenti.

Sull'episodio sta indagando anche la polizia municipale, che dovrà chiarire anche i contorni dell'incidente. Il giovane che era in sella allo scooter è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Buccheri La Ferla.