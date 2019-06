Tragedia aerea in Etiopia, al Comune bandiere a mezz'asta per ricordare Tusa

Bandiere a mezz'asta lunedì 10 giugno in tutti i palazzi comunali di Palermo per commemorare l'assessore ai Beni culturali Sebastiano Tusa morto il 10 marzo nell'incidente aereo in Etiopia. A deciderlo è stato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. L'amministrazione comunale parteciperà alle iniziative promosse dalla Regione siciliana. Che su decisione del governatore Nello Musumeci ha disposto infatti le bandiere a mezz'asta negli uffici centrali e periferici della Regione.