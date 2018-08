Tragedia al Capo, rudere in fiamme: un morto

Tragedia al Capo nel primo pomeriggio di oggi. Un incendio è divampato intorno alle 16 in un vecchio rudere, trasformato in casa, in via Ginferrara e un uomo è morto. A perdere la vita Benedetto Oliva, conosciuto da tutti nel quartiere come Nino, 64 anni. Secondo le prime testimonianz raccolte sembrerebbe che in casa con lui quando è scoppiato l'incendio ci fosse anche la moglie che è riuscita a scappare.

"Siamo intervenuti con tre squadre - spiegano dal comando dei vigili del fuoco - ed abbiamo già spento le fiamme. Il corpo della vittima è stato recuperato: si trovava sul letto. Stiamo indagando per cercare di capire quale sia stata la causa del rogo". "Sono vicino alla famiglia di Nino - commenta il consigliere comunale Ottavio Zacco - , tutta la comunità del Capo, che ha sempre dimostrato di avere grande dignità, si stringe attorno alla moglie".