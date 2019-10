Rifiuti in fiamme nella zona industriale di Brancaccio, secondo incendio in due giorni

Secondo incendio in due giorni a Brancaccio. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per spegnere il rogo divampato in via Enrico Mattei, una delle strade della zona industriale da cui si è alzata una grossa colonna di fumo nero. A bruciare - fanno sapere dalla sala operativa del 115 - rifiuti e sterpaglie che hanno alimentato le fiamme, minacciando anche i capannoni delle aziende vicine. Due episodi registrati a distanza di poche ore che lascerebbero pensare alla natura dolosa dell'incendio. Sul posto anche le forze dell'ordine che indagano sul caso.