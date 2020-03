Tragedia all'alba: incendio in casa, morto un uomo allo Zen

Tragedia all'alba a Palermo. Un uomo è morto a causa di un incendio scoppiato in un appartamento allo Zen. Le fiamme si sono sprigionate in una casa di via Ludovico Bianchini. La vittima è Giovanni Saladino di 83 anni. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto faticare parecchio per domare le fiamme. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. L'incendio è scoppiato intorno alle 6 del mattino: a prendere fuoco probabilmente è stata una coperta elettrica. Indagini in corso. Sul posto è intervenuta anche la polizia.