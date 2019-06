Baida, due auto e uno scooter in fiamme: danneggiata la tettoia di una villa

Due auto, uno scooter e una tettoia danneggiati dalle fiamme a Baida. E’ accaduto ieri sera in via alla Falconara dove sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e le volanti della polizia per un incendio divampato all’esterno di una villetta. A scongiurare il peggio gli uomini del 115 che hanno concluso il lavoro iniziato dal proprietario di casa, un 51enne, che ha riportato poi qualche lieve ferita e ustione.

Dopo un primo sopralluogo vigili del fuoco e investigatori avrebbero escluso la natura dolosa dell’incendio. A bruciare in un primo momento sarebbe stata una delle due auto, di proprietà del 51enne. In poco tempo le fiamme si sono propagate alla seconda macchina, poi a uno scooter e infine alla tettoia in pergolato riconducibile alla villa dell’uomo che, una volta rientrato l’allarme, è andato con mezzi propri in ospedale per un controllo.

Gallery