Incendio in una villetta a Casteldaccia, fiamme partite da una stufa

Fiamme in una villa a Casteldaccia. E’ scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri il rogo che ha danneggiato la veranda di un’abitazione in contrada Cozzo Brogna, a Casteldaccia. A scongiurare il peggio sono stati i vigili del fuoco che intorno alle 21 sono riusciti a spegnere l’incendio divampato con ogni probabilità da una stufa a legna.

A lanciare l’allarme è stata la stessa famiglia che vive in quella villa che si trova vicino la strada provinciale 61. Sul posto sono intervenute in pochi minuti tre squadre del Comando provinciale, due con autopompa e una con autobotte, riuscendo così a evitare che le fiamme si propagassero al resto della struttura. Solo tanta paura per i residenti della villetta, usciti da casa per tempo e rimasti fortunatamente illesi.