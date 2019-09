Incendio in una villa a Bolognetta, tre intossicati: cane rianimato con l'ossigeno | VIDEO

I vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Canarolo per domare l'incendio rischiava di distruggere l'immobile. Tratta in salvo una famiglia che è stata poi affidata alle cure del 118: nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni