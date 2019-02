Scintille da una stufa, principio d’incendio dentro appartamento in via Don Orione

Per sfuggire a fumo e fiamme aveva deciso di rifugiarsi in veranda, nella speranza che quanto prima arrivassero i vigili del fuoco a salvarla. Paura nel tardo pomeriggio di ieri in via Don Orione dove sono intervenute quattro squadre del 115 per soccorrere una donna e domare il principio d’incendio divampato in un appartamento che si trova al secondo piano.

A lanciare l’allarme, oltre alla stessa inquilina, sono stati anche alcuni vicini che avevano iniziato a sentire una certa puzza di bruciato. I vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti e sono riusciti a circoscrivere rapidamente le fiamme con l’utilizzo di un estintore. Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato causato da un malfunzionamento di una stufa dalla quale hanno iniziato a uscire le scintille.