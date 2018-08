Sigaretta lasciata accesa sul comodino, incendio in casa a Borgo Nuovo

Fiamme in appartamento per un mozzicone di sigaretta dimenticato acceso. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera con diverse squadre in viale Caltagirone, nella zona di Borgo Nuovo, per soccorrere una famiglia. Le altre abitazioni dello stesso palazzo a cinque piani sono state evacuate a scopo precauzionale. Nella notte altro intervento per un incendio divampato all'interno di un negozio di frutta e verdura in zona corso Calatafimi.

L’incendio sarebbe divampato nel salotto di una delle abitazioni al primo piano per una sigaretta lasciata su un comodino. In pochi minuti l’appartamento e la tromba delle scale si sono riempiti di fumo scatenando il panico tra gli inquilini. Diverse persone hanno indossato i primi abiti trovati e un paio di scarpe per abbandonare casa per raggiungere la strada.

Altri sono stati invece tratti in salvo dai vigili del fuoco che hanno raggiunto i piani alti con un’autoscala. Spento l’incendio è stato effettuato un sopralluogo al termine del quale l’appartamento in cui è scoppiato il rogo è stato dichiarato inagibile. Ancora da quantificare i danni. Gli inquilini degli altri piani dopo alcune ore sono rientrati nelle proprie case.

Un altro incendio è divampato poco dopo la mezzanotte in un negozio di frutta e verdura che si trova nella zona di corso Calatafimi. A lanciare l’allarme alcuni residenti che hanno visto il fumo sprigionato dalle fiamme che avevano colpito l’attività commerciale, distruggendo merce e arredi. Da chiarire le origini del rogo che sembrerebbe essere stato causato da un cortocircuito. Sul posto anche la polizia.