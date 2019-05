Incendio in un appartamento di via San Lorenzo: in salvo mamma e figlio di 7 mesi

Attimi di paura stamani in via San Lorenzo per una donna di 30 anni e il suo bimbo di appena sette mesi. Un incendio è divampato nella loro abitazione al primo piano di uno stabile. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sprigionate da una presa, forse a causa di un corto circuito.

A scongiurare il peggio è stata una pattuglia dei carabinieri che, transitando in zona, ha sentito le urla della donna in preda al panico. Sia lei che il piccolo sono stati portati fuori dall'appartamento e messi in salvo. Per loro solo tanta paura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e il personale del 118 per prestare le prime cure alla mamma e al neonato. Non è stato necessario evacuare lo stabile. L'appartamento è agibile.