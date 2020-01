Contatori in cortocircuito, fiamme in un condominio allo Zen

Prima le scintille, poi il fumo e la puzza di bruciato che ha presto invaso la tromba delle scale. Serata movimentata ieri in via Rocky Marciano, allo Zen, dove tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare l’incendio divampato nei locali condominiali dell’edificio al civico 5. Sul posto anche i tecnici dell’Enel, quattro volanti di polizia e le ambulanze del 118.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa un’ora per domare l’incendio. Le fiamme hanno danneggiato pareti e scale tra piano terra e il primo piano, ma fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Da accertare le origini del rogo che secondo gli uomini del 115 sarebbe dovuto a cause accidentali. Da una prima verifica l’impianto non sarebbe risultato manomesso.

E' andato peggio l'intervento dei vigili del fuoco della sera precedente nella zona del Villaggio Santa Rosalia. I pompieri si trovavano in via Pietro Donato per spegnere un cumulo di rifiuti dati alle fiamme quando sono stati costretti ad allontanarsi e a rifugiarsi nell'autopompa fino all'arrivo della polizia per il lancio di una pietra e di alcuni oggetti.

Nulla a che vedere con quanto accaduto a novembre in zona Sperone, dove nel giro di pochi mesi sono state registrate due sassaiole contro i vigili del fuoco. "Fosse anche solo una pietra - ha commentato ieri a PalermoToday il comandante provinciale Agatino Carrolo - è un gesto che ci fa male. Il nostro compito è quello di tutelare l'incolumità e salvare vite umane, questi comportamenti sono inaccettabili".