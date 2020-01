Cronaca Zisa / Via Re Enzo

Incendio alla Zisa, anziana scappa dalla casa in fiamme e mette in fuga i vicini

Scene di panico in via Re Enzo. Tre le squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare il rogo divampato in un appartamento al sesto piano. Sul posto anche il 118 che ha soccorso una novantenne rimasta lievemente intossicata