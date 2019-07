Ancora fiamme sulla strada per Bellolampo: "Pronti a sgomberare le case"

Ancora un incendio lungo la strada per Bellolampo. Le fiamme stanno mandando in fumo sterpaglie e vegetazione in via Poggio del pineto. Diverse le segnalazioni giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Sul posto cinque squadre da terra ed è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei. Il caldo e lo scirocco complicano le operazioni di spegnimento del rogo. L'incendio sta minacciando alcune abitazioni e si dovrà procedere con l'evacuazione. Già nei giorni scorsi i vigili erano intervenuti a Pizzo Scala, nei pressi della discarica cittadina.

Il centralino del 115 suona quasi ininterrottamente da ieri. Nella notte le fiamme si sono sviluppate in provincia, soprattutto a Monreale, Alia e Montelepre. Evacuato anche il villaggio turistico di Calampiso, nel Trapanese. Molti i palermitani che si stavano concedendo qualche giorno di vacanza nella struttura.