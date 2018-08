Paura in via Pitrè, incendio in un negozio di elettrodomestici: abitazioni evacuate

Paura e fiamme in via Pitrè. Un incendio è divampato la scorsa notte in un negozio di elettrodomestici che si trova al civico 232, in zona Altarello. Mentre alcuni residenti scappavano in preda al panico dalle loro abitazione, le palazzine vicine sono state evacuate dai vigili del fuoco a scopo precauzionale. Chiesta l'assistenza di due ambulanze del 118 per prestare soccorso ad alcune persone rimaste lievemente intossicate.

Dopo le numerose segnalazioni sono intervenute sul posto tre squadre del 115 che hanno impiegato più di un’ora per le operazioni di spegnimento. Ancora da accertare le cause del rogo che ha distrutto il locale di circa 50 metri quadrati. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, ma la corrente all'interno di quei locali risultava scollegata. Da valutare anche l'agibilità dell'immobile.