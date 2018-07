Brucia Partanna, residenti minacciati dalle fiamme: evacuate alcune abitazioni

Fiamme e paura. Un incendio dalle notevoli dimensioni si è sviluppato oggi pomeriggio a Partanna minacciando numerose villette. Il rogo si è diffuso in via Pandora poco prima delle 17. Le fiamme alte, che si sono sviluppate in un terreno, hanno costretto diverse persone ad abbandonare la zona. Evacuate alcune abitazioni.

Secondo quanto rivelano alcuni testimoni le fiamme alte hanno raggiunto due villette che risultano danneggiate. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che hanno operato su due fronti diversi.

Sono stati momenti drammatici. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti, ma le operazioni sin da subito non si sono rivelate affatto semplici. La colonna di fumo che si è alzata è visibile da diversi quartieri palermitani. Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 per soccorrere due persone intossicate dal fumo. In azione anche la polizia.