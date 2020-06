Via Pacinotti, incendio in un appartamento: morta una donna, ustionata la figlia

Tragedia in via Pacinotti, dove un’anziana di 79 anni ha perso la vita questa mattina in un incendio divampato al nono piano di un palazzo. La vittima si chiamava Francesca Maria Acanfora. Si trova invece ricoverata al Civico con ustione di secondo grado la figlia, che è riuscita a mettersi in salvo con l’aiuto della polizia. Una decina invece i poliziotti rimasti intosssicati e portati al Policlinico.

L’allarme è scattato intorno alle 5, quando i vicini di casa sono stati svegliati dal fumo che aveva invaso le scale. Dieci le squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’edificio. Tutti i residenti del palazzo sono stati sgomberati in attesa delle verifiche di agibilità. Fra le ipotesi che potrebbero aver scatenato l’incendio c’è il corto circuito dell’impanto elettrico.

