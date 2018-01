Cronaca Zisa / Via Alessio Narbone

Paura alla Zisa, scooter distrutto dalle fiamme: danneggiate altre due auto

L’episodio si è verificato in via Alessio Narbone. Il fuoco, per cause ancora da accertare, ha avvolto un Piaggio Beverly e colpito anche una Land Rover Evoque e una Ford Focus. Sul posto vigili del fuoco e polizia