Incendio alla Zisa, in fiamme due autocarri

Incendio alla Zisa ieri sera, intorno alle 23.30. In fiamme due autocarri parcheggiati in via Michele Scoto, uno Scania e un Iveco Eurocargo 7, entrambi di proprietà di un autotrasportatore di frutta e verdura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo.

"Non sono state trovate tracce di benzina - fanno sapere dal comando dei vigili del fuoco - nè propellente liquido. L'incendio è quindi scoppiato per cause accidentali". Distrutta la cabina dello Scanio e danneggiata la carrozzeria dell'Iveco.