Scintille dalla termocoperta, incendio in casa allo Sperone: marito e moglie intossicati

Prima le scintille dalla coperta termica, poi il materasso in fiamme e infine una densa coltre di fumo nero. I vigili del fuoco sono intervenuti alle prime di ore stamattina in un appartamento che si trova al quinto piano di via Mariano Campo 8, nel quartiere Sperone. Marito e moglie, sorpresi dall’incendio mentre dormivano, sono rimasti intossicati e quindi portati con l’ambulanza in ospedale per accertamenti.

A segnalare l’incendio al 115 sono stati alcuni vicini dopo aver sentito la puzza di bruciato che in poco tempo aveva invaso anche gli altri appartamenti. I vigili del fuoco sono entrati in casa e in qualche minuto sono riusciti a domare le fiamme, evitando così che si propagassero al resto dell’appartamento. Le condizioni dei due coniugi, soccorsi già sul posto dal personale sanitario del 118, non desterebbero preoccupazioni.