Via Marchese di Villabianca, l'auto prende fuoco mentre guida: salva la conducente

Ha notato il fumo, ha fatto in tempo a scendere e in un attimo la sua auto è stata avvolta dalle fiamme. A parte lo spavento se l’è cavata senza un graffio una donna che, questa mattina, in via Marchese di Villabianca, è riuscita a scendere dalla propria Fiat Seicento che in pochi istanti è stata semidistrutta da un incendio. L’auto ha preso fuoco durante la marcia. E' successo intorno alle 8 nel tratto tra via Laurana e via Arimondi, nei pressi del liceo Cannizzaro. "Abbiamo ricevuto la segnalazione alle 8.02 - dicono dal comando dei vigili del fuoco - e siamo intervenuti con un mezzo 'porta acqua' e cinque persone. Le fiamme sono state domate". Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.

