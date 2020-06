Paura in via Leopardi, fiamme in casa di una centenaria: incendio causato da una sigaretta

Sarebbe bastata la cicca di una sigaretta caduta sul tappeto a scatenare un "inferno di fuoco" dentro casa di una centenaria. Paura ieri sera in via Giacomo Leopardi per un incendio divampato all’interno di un appartamento al quinto piano dell’edificio che si trova all’angolo con via Mario Rapisardi. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che hanno impiegato circa un’ora per domare le fiamme.

Nel momento in cui è scoppiato l’incendio in casa c’erano l’anziana donna, suo figlio e la badante. Tutti e tre sarebbero riusciti ad abbandonare per tempo l’appartamento, raggiungendo prima le scale e poi la strada. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono state innescate dalla sigaretta lasciata accesa nel posacenere e poi caduta a terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In pochi minuti il salone e la cucina sono stati avvolti dalle fiamme che hanno danneggiato mobili, pareti e porte, sprigionando anche una densa nube di fumo che ha invaso la tromba delle scale. Per la centenaria, il figlio e la badante era stato richiesto a scopo precauzionale l’intervento di un’ambulanza del 118 ma nessuno dei tre è rimasto ferito o intossicato.