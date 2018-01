Incendio in un magazzino in zona Cattedrale: soccorsi padre e figlio, muore il cane

Fiamme in un magazzino in zona Cattedrale: salvi padre e figlio, morto il cane. L'episodio oggi pomeriggio in via Gioiamia dove la polizia e tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare l'incendio. Dentro quel garage trasformato in abitazione il personale del 115 ha dovuto soccorrere i due uomini, uno dei quali rimasto ferito e affidato alle cure dei sanitari del 118. A scatenare il rogo che ha provocato anche una lieve esplosione sarebbe stato un cortocircuito.