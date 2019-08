Incendio all'Arenella, bruciano rifiuti e sterpaglie

Fuoco e fiamme all’Arenella. Le squadre dei forestali e dei vigili del fuoco sono intervenute per domare un incendio divampato in un’area che si trova in fondo a via Cardinale Lualdi. A bruciare sterpaglie, copertoni e altri rifiuti ammassati in una delle storiche discariche abusive della zona. La segnalazione è arrivata dagli stessi residenti intorno alle 15.25. Una volta terminate le operazioni di spegnimento bisognerà chiarire cosa o chi abbia scatenato le fiamme.

